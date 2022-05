Na inventarisatiefase nu participatieavonden over mobiliteit in elke deelgemeente

Nadat inwoners tijdens de inventarisatiefase rond toekomstige mobiliteitsscenario’s in totaal 230 bijdragen en reacties instuurden, worden begin volgende maand drie participatieavonden georganiseerd. Tijdens die participatieavonden worden de mogelijke scenario’s die van toepassing zijn op het volledige grondgebied én de scenario’s voor de specifieke deelgemeente waar de infoavond plaatsvindt bekeken. Inwoners zullen er mee kunnen debatteren over de toekomstige mobiliteit in hun gemeente.

De eerste participatieavond vindt op donderdag 2 juni in GC De Corren in Steenokkerzeel plaats. Op woensdag 8 juni wordt er gedebatteerd in zaal Teniers in Perk en op maandag 13 juni in dienstencentrum Omikron in Melsbroek. Alle avonden starten om 19.30 uur en duren tot 22 uur.