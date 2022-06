Na 3 jaar wachten was het vandaag eindelijk zover: de 20ste editie van de Reuze Rommelmarkt in Humelgem. “De succesvolste editie tot nu toe”

Met 500 standhouders en een massa koopjesjagers was het zondagochtend al aardig druk in het centrum van Humelgem en zijn omliggende straten. Je kon er struinen tussen de vele standjes, proeven van oervlaamse deluxe pens of een pintje drinken ten voordele van Oekraïne. De 20ste editie van de Reuze Rommelmarkt trok opvallend veel volk, rond het middaguur telde Kurt Ryon, burgemeester van Steenokeerzeel, al zo’n 7000 bezoekers. Ook de auto- en fietsparkings staan volledig vol. “Dit was zonder twijfel onze succesvolste editie in 20 jaar tijd", zegt burgmeester Ryon. Iedereen heeft er even op moeten wachten, want door de pandemie was er de voorbije 2 jaar geen rommelmarkt. Het mooie weer was een meevaller, en dat was duidelijk te merken aan de opkomst en de sfeer.