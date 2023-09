Mysterie rond overlijden pal tegenover politiekantoor: werd Brigitte (68) door haar adoptiedochter (35) vermoord?

Luchthaven­me­de­wer­kers die verdacht worden van drugssmok­kel blijven in cel

De vijf mannen die sinds juli in de cel zitten op verdenking van drugssmokkel via de luchthaven van Zaventem blijven nog minstens een maand in de cel. Det besliste de raadkamer vorige week. Twee van hen werken op de luchthaven zelf. In totaal werd zo’n 120 kilogram cocaïne in beslag genomen.