Muilezel vraagt vrijspraak: “Enkel naïef geweest”

De twintigjarige jongeman uit Steenokkerzeel moest zich verantwoorden omdat de buit van twee oplichtingen op zijn bankrekening was terechtgekomen. Het ging om geld van twee personen die opgelicht waren door ‘whaling’, waarbij oplichters zich via WhatsApp voordoen als de zoon of dochter van het slachtoffer en vragen om dringend geld over te schrijven. “Toen hij met de feiten geconfronteerd werd, gaf de jongeman toe dat hij zijn bankkaart en code had uitgeleend aan iemand die hij enkel kende als ‘Naïm’, en met wie hij enkel via Instagram contact had”, zei het parket. “Die had hem beloofd dat hij ‘veel geld zou verdienen’. Meneer had moeten doorhebben dat dit niet koosjer was.”