Muilezel komt weg met werkstraf: “Dom geweest”

Zaventem Nadat schoonfami­lie getroffen werd door aardbeving zamelt schepen Özkan geld in voor Turkije: “Ongeloof­lijk hoe gul iedereen is”

Maandag beleefden hij en zijn schoonfamilie nog bange uren toen er met enkele familieleden geen contact gemaakt kon worden na de aardbeving in Turkije, maar nu is Zaventems schepen Alihsan Özkan al volop in de weer met het inzamelen van hulpgoederen. Woensdag trok hij met een volgepropte bestelwagen en gewone wagen richting het grote inzamelpunt in Paleis 11 in Brussel.