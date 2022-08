Meterslange waterslang van landbouwer verdwijnt spoorloos: “Akkers konden een week lang niet beregend worden tijdens droogte”

Kampenhout Water bronbema­ling gebufferd voor hergebruik: “Hoe meer mensen hier water gaan ophalen, hoe minder er wegstroomt.”

In de Haachtstesteenweg en de Voortstraat wordt momenteel de riolering gereinigd, een werkje waar zo’n 50 kubieke meter water per dag voor nodig is. Zeker in tijden van aanhoudende droogte is iedere druppel water van tel, weet schepen van openbare werken Stefan Imbrechts (Team Burgemeester). Het gebruikte water is dan ook afkomstig van een naburige werf, zodat geen druppel verloren gaat.

