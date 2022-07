Meer dan 30.000 bezoekers op Paradise City: “Heel tevreden met deze geslaagde editie”

Erps-Kwerps CRISIS Festival voor het eerst twee dagen: “Zonde dat ons podium op vrijdag leeg zou blijven”

Voor het eerst sinds het ontstaan in 2009 zal het CRISIS Festival in Erps-Kwerps dit jaar twee dagen duren. Het traditionele concept op zaterdag blijft gratis, maar op vrijdagavond is Midlife CRISIS wel betalend. “Met onder meer Janez Detd en The Kids wisten we gevestigde waarden te strikken, waardoor het onmogelijk gratis kon blijven”, klinkt het.

25 juni