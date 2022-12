Man zit 6 maanden onterecht in de cel voor heling van 2 peperdure papegaaien: “Van pechvogel naar vrije vogel”

SteenokkerzeelEen Roemeense man is vrijgesproken voor het helen van....2 papegaaien. Volgens het parket verkocht hij de dieren, die gestolen werden uit een tuinhuis in Vilvoorde, door. De rechtbank zag echter geen bewijzen hiervoor. Ondertussen heeft de man wel 6 maanden onterecht in voorhechtenis gezeten.

In de nacht van 7 op 8 juni werden de twee papegaaien, samen 14.000 euro waard, gestolen uit het tuinhuis van een man uit Steenokkerzeel. De dieven maakten een gat in he dak van het tuinhuis en gingen er met de twee vogels vandoor. Twee jaar eerder was hetzelfde al eens voorgevallen bij het slachtoffer en toen werden de dieren in een naburig huis teruggevonden. Daarom besloten de speurders opnieuw een kijkje te gaan nemen in dat bewuste huis en in het huis ernaast. In de ene woning werden twee Roemenen aangetroffen. Naast het bed van een van hen vonden de agenten ook een sleutel. Deze sleutel bleek van een WC-hokje in de tuin te zijn, waar vogeluitwerpselen en een poeder werd aangetroffen. “Het was duidelijk dat de vogels daar even verbleven hadden en dat het doorgeefluik was”, aldus het parket dat 1 jaar cel vorderde tegen de man.

Zaklamp

Uiteindelijk konden de 2 vogels na een tip levend en wel worden aangetroffen in een garage in de buurt. In de buurt ervan werd een rode zaklamp gevonden met DNA op van de Roemeense beklaagde. Zelf ontkende hij elke betrokkenheid. “Die zaklamp had ik uitgeleend aan een vriend en die sleutel paste niet enkel op dat WC-hokje maar op zowat alles”, klonk het. Zijn advocaat Kristof Lauwens ging dan ook vol voor de vrijspraak. “Ik vind dit een warrig dossier. Een sleutel met een WC-hok waarin geen papegaaien te vinden zijn. Bovendien werd die zaklamp niet eens aangetroffen bij de gevonden vogels. Dan vind ik dit toch allemaal zeer mager”, pleitte hij. “Het is duidelijk dat men geen bewijzen heeft voor de diefstal van de vogels en hem dan maar vervolgt voor heling.”

Twijfel

De rechtbank gaf de strafpleiter over de hele lijn gelijk en sprak de man vrij. “Het adagium ‘waar rook is, is vuur’ kan in strafzaken niet onverkort worden toegepast. De loutere aanwezigheid van een beklaagde in de buurt van de plaats der feiten volstaat niet. Er is minstens sprake van twijfel die ten voordele van de beklaagde speelt.” De verdediging is logischerwijze zeer tevreden met de vrijspraak. “Mijn cliënt werd terecht vrijgesproken door de correctionele rechtbank wegens totaal gebrek aan bewijs”, reageert Kristof Lauwens. “Van pechvogel naar vrije vogel die weer mag gaan vliegen; alleen jammer dat het gerecht zes maanden nodig had om zijn ei te leggen”.

