Man steelt noodhamer uit lijnbus...om daarmee in te breken in wagens

De dertiger had op 11 juni 2022 op een bus van De Lijn een noodhamer gestolen en was vervolgens afgestapt. De chauffeur van de lijnbus had de diefstal echter gezien en had meteen de politie verwittigd. Die kwam ter plaatse en kon de dertiger korte tijd later in de omgeving inrekenen. De man bekende meteen en gaf in één beweging ook toe dat hij intussen al bij verschillende geparkeerde wagens de zijruit had ingeslagen. In de uren en dagen nadien liepen bij de politie ook in totaal zes aangiftes binnen van mensen bij wie het voertuig op die manier was beschadigd. “Mijn cliënt geeft de feiten toe maar herinnert er zich eigenlijk weinig van”, pleitte de advocaat van de dertiger. “Hij had die dag medicijnen genomen en alcohol gebruikt, omdat hij ernstige familiale problemen had. Zijn moeder kampte met ernstige gezondheidsproblemen en lag in coma, en hij had het daar heel moeilijk mee. Intussen wordt mijn cliënt wel opgevolgd en begeleid voor zijn alcoholprobleem en zijn psychologische problemen. We vragen dan ook een werkstraf.” “Meneer heeft in het verleden al verschillende kansen gekregen”, oordeelde de rechtbank. “Hij heeft al verschillende werkstraffen gekregen, en is al meermaals veroordeeld tot een gevangenisstraf met probatie-uitstel. Enkel een effectieve gevangenisstraf van 14 maanden is nog gepast.”