Lichte regen en bewolking in Steenokkerzeel vanochtend

Nog geen twee maanden nadat Imane (25) in de Zenne viel en verdronk, belandde dinsdag opnieuw een fietsster in het water. Deze keer liep het goed af, dankzij alerte voorbijgangers die een mensenketting vormden om Nele (40) uit Mechelen te redden. “Is het nog verantwoord om deze fietssnelweg te gebruiken?”, vraagt burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx (N-VA) zich af. Nele raakte lichtgewond, maar is vooral erg geschrokken. Ze vertelt hoe ze in het water terechtkwam.