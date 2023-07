Lichaam van man (50) aangetroffen achter golfterreinen in Melsbroek

REPORTAGE. Vrijdag 12.000 en zaterdag recordaan­tal van 14.000 bezoekers voor Paradise City: “Een droom om op dit prachtige domein te mogen feesten”

In Perk hebben vrijdag 12.000 festivalgangers Paradise City bezocht. Zaterdag waren het er zelfs 14.000. Een record voor het festival, dat aan de achtste editie toe is. De bezoekers hebben niet alleen lof voor de organisatie, maar ook voor de setting. “Geen enkel festival kan tippen aan deze prachtige locatie”, klinkt het haast in koor. Zondag worden nog 11.000 festivalgangers verwacht, al zijn er nog tickets te koop.