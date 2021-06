Koning Filip en zoon Gabriël (17) genieten van vlucht met nieuw A400M-legertoestel

Om 11 uur steeg één van die toestellen met de koning en de prins aan boord op. Na een toertje over het koninklijk paleis in Laken ging het via Antwerpen naar het trainingscentrum voor parachutisten in Schaffen. Daar waren de koning en zijn zoon getuige van een materiaaldrop, waarna ook drie parachutisten uit het vliegtuig sprongen. Een voorziene sprong van twee andere parachutisten viel in het water door de weersomstandigheden. Koning Filip – die zelf piloot is – en prins Gabriël vlogen mee in de ruime cockpit van de A400M. Het staatshoofd genoot duidelijk van de vlucht.