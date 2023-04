Jonge fietser aangereden op kruispunt Haachtse- en Tervuursesteenweg: “Waarschijnlijk een dodehoekongeval”

Na maanden stilstand wordt fontein op Roosevelt­laan opnieuw aangepakt: “Hopelijk spelen er in de zomer kinderen”

Er is opnieuw beweging te zien aan het westelijke uiteinde van de Rooseveltlaan. De werf aan de fontein daar lag stil sinds november. De juridische procedure tussen aannemers is van de baan, tot opluchting van schepen van openbare werken Katrien Vaes (Open VLD). De werken aan de oostelijke kant van de Rooseveltlaan zijn op schema. Deadline is de Jaarmarkt. “Er is geen plan B.”