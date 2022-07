Is nieuw geval van malaria in omgeving van luchthaven reden tot paniek voor buurtbewoners? “Artsen in de omliggende gemeenten zijn best waakzaam”

Steenokkerzeel/ZaventemMoeten de bewoners in de buurt van de nationale luchthaven zich zorgen beginnen maken over de malariamug nu er een nieuw geval van de ziekte is opgedoken in Steenokkerzeel? Het is niet de eerste keer dat de mug opduikt en slachtoffers maakt in de omgeving rond de luchthaven. In het verleden werd telkens geopperd dat het om een zeer uitzonderlijk en geïsoleerd geval gaat, maar kunnen we dat nog zeggen na het vierde geval in drie jaar tijd?