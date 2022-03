Inzamelactie voor Oekraïne gigantisch succes: “Zelfs file aan het gemeentehuis”

Negen vluchtelingen

Vannacht begint de burgemeester samen met schepen Hannelore Velaerts en enkele vrijwilligers aan een trip van 1.540 kilometer naar Medyka, een dorp in Polen vlak bij de grens met Oekraïne. “We hebben vijf bestelwagens gevuld en ook een busje waarmee we vluchtelingen mee naar huis nemen, moesten we noodgedwongen vullen met hulpgoederen”, aldus nog Ryon. “Morgenavond overnachten we op honderd kilometer van onze eindbestemming om er zaterdagochtend aan te komen. We zijn in contact met hulporganisaties ter plaatse en nemen zaterdag negen vluchtelingen mee naar Steenokkerzeel. Het gaat om moeders en hun kinderen. Zij krijgen onderdak bij Steenokkerzeelse gezinnen die gevluchte Oekraïners willen opvangen. 27 gezinnen stelden zich kandidaat, vijf van hen zullen de eerste vluchtelingen in huis nemen.”