Inwoners Steenokkerzeel krijgen voorrang bij ticketverkoop opendeurdag 75ste verjaardag 15de Wing

De opendeurdag van de 15de Wing vindt om de tien jaar plaats, waardoor het een unieke gebeurtenis is. Zeker nu de A400M – de opvolger van de C-130 – voor het eerst toegankelijk wordt gemaakt. Om die reden wordt een grote belangstelling verwacht. Je kan de vliegbasis echter alleen met een toegangsticket bezoeken. Inwoners van Steenokkerzeel krijgen wel voorrang bij de ticketverkoop. Zij kunnen tussen maandag 27 en vrijdag 31 maart tickets aan 7 euro per bezoeker kopen. Hiervoor surfen ze het best naar de gemeentelijke website. De algemene ticketverkoop start op zaterdag 1 april. Vanaf dan kosten tickets 10 euro.