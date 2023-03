Inwoners en verenigingen zamelen 869 kilogram zwerfvuil in tijdens Lenteschoonmaak

“Helaas is deze jaarlijkse gewoonte nog steeds heel erg nodig”, zegt milieuschepen Marleen Ral (Klaver/N-VA). “Elke keer opnieuw staan we versteld hoeveel zwerfvuil er op twee dagen verzameld wordt. Dit jaar werden er 126 vuilniszakken opgehaald, dat is maar liefst 869 kilo. Dat cijfer is in de loop van de voorbije jaren gelukkig al wat gedaald, maar we vinden nog heel veel peuken, papiertjes en blikjes in de berm. Jammer genoeg zijn er nog altijd te veel mensen die de boodschap ‘proper is plezant’ niet begrepen hebben. Juist daarom is deze actie ook zo waardevol: we hopen dat mensen beseffen dat dit eigenlijk overbodig zou moeten zijn.” Onderweg werden ook verschillende lege patronen van lachgas aangetroffen.