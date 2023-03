In Steenokkerzeel kans op helder met enkele wolkenvelden vanochtend

Chelsey (10) schittert tussen de sterren van musical ‘Red Star Line’: “Mijn juf heeft al een kaartje”

In het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs is zondagavond de nieuwe spektakelmusical ‘Red Star Line’ in première gegaan. Op de affiche vind je grote namen als Jelle Cleymans, Jonas Van Geel, Lotte Stevens, Free Souffriau, Peter Van Den Begin en Carry Goossens. Tussen al dat geweld kan je ook een Vilvoords debutant aan het werk zien. Chelsey Van den Bogaert speelt zelfs 2 rollen.