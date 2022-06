Humelgem, een gehucht dat plots duizenden bezoekers over de vloer krijgt: “De 20ste Reuze Rommelmarkt is de succesvolste ooit”

Steenokkerzeel/Vilvoorde Twee exotische papegaaien voor de tweede keer gestolen in twee jaar tijd

Vorige week stelde de politiezone Kastze vast dat er twee papegaaien werden gestolen bij een inbraak in een woning in Steenokkerzeel. Het was niet de eerste keer dat de diertjes ontvoerd werden, dat gebeurde twee jaar eerder al eens. Toen werden ze bij toeval teruggevonden door medewerkers van een sociale huisvestigingsmaatschappij bij een controle in een leegstaande woning. “Dit gaf ons meteen een spoor om op te werken en we besloten om een bezoekje te brengen aan het desbetreffende adres. Na een grondige zoektocht in de omgeving van de locatie troffen we de vogels gelukkig levend en wel aan”, meldt de politie. Verder werden er bij de controle twee mensen betrapt met inbrekersmateriaal, bovendien zijn het geen onbekenden voor de politie. Het onderzoek is nog lopende.

10 juni