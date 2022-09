Hola Lulu zet knalprestaties neer op 24 uur Karting Spa-Francorchamps: Chiara Cauwenbergh uitgeroepen tot Best Lady

De jongeren deden het in Francorchamps uitstekend in hun categorie ‘Biitwiin’. Ze werden er derde en dat leverde hen een achtste plaats op in de algemene rangschikking. Het seniorenteam ging zelfs met de overwinning lopen. In de categorie ‘Expert’ stonden maar liefst 66 teams aan de start. De karters van Sani O’Nair by Hola Lulu wonnen ook het algemene klassement.

“Het wat dus een hele grote prestatie, want de 24 uur karting van Spa-Francorchamps is het grootste evenement in België dat wordt gegeven met huurkarts”, vertelt Wendy Watté nog. En dat is nog niet alles. Naast de gouden en bronzen medaille was er ook een individuele prijs voor Chiara Cauwenbergh uit Steenokkerzeel. Zij werd uitgeroepen tot Best Lady. “Ze won daardoor ook één uur coaching met de VW Fun Cup in Mettet”, aldus Watté. Chiara kwam al eens in het nieuws omdat ze mocht deelnemen aan het WK in Dubai. Dat werd toen helaas geschrapt door corona.