Gezinsbond organiseert opnieuw spelletje boerengolf in centrum Melsbroek

Personeels­te­kort in bouwsector treft ook Vlaams-Brabantse bedrijven: 3 op 10 vacatures niet ingevuld

Embuild, de voormalige Confederatie Bouw, trekt aan de alarmbel omdat het personeelstekort in de bouwsector zodanig groot geworden is dat vele bedrijven hun activiteiten moeten uitstellen of verminderen. Het tekort situeert zich vooral in Vlaanderen, waar 11.000 jobs niet worden ingevuld. In Vlaams-Brabant ligt het totaal aantal vacatures lager, toch blijft 30 procent daarvan openstaan.