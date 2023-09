Brandweer in Vlaams-Bra­bant ontvangt meer dan 220 oproepen na noodweer

De hevige regenval heeft her en der in de provincie Vlaams-Brabant problemen veroorzaakt. Voornamelijk de rand rond Brussel werd het zwaarst getroffen. Verschillende straten kwamen blank te staan, terwijl er ook problemen waren in een woonzorgcentrum in Dilbeek.