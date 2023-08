Buurt in shock na dodelijke vechtpar­tij in kraakpand: “Nu durf ik ‘s avonds al helemaal niet meer buitenko­men”

Wat er zich precies afspeelde in het kraakpand waar maandagavond een dode werd aangetroffen, is nog onduidelijk. Het slachtoffer was zo erg toegetakeld dat het nog niet geïdentificeerd kon worden. In de buurt reageren de mensen geschrokken en klinkt er een noodkreet om snel actie te ondernemen tegen de overlast. “Ik durfde nog amper buitenkomen de laatste tijd. Sinds maandag voel ik me helemaal onveilig.”