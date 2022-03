Gemeente zoekt Russisch of Oekraïens sprekende tolken

Kortenberg De Frietist verwelkomt grootste friteuse van het land, maar neemt afscheid van ‘frietkot’: “Noodzake­lijk om stijgend aantal bestellin­gen te kunnen volgen”

Woensdagavond heeft Sven Broeckx (42) van frituur De Frietist voor de allerlaatste keer frietjes gebakken in zijn frietkot in de schaduw van de kerk van Kortenberg. Stoppen doet hij evenwel niet. De Frietist verhuist namelijk naar het voormalige frietrestaurant aan de overkant van de straat, waar de grootste friteuse van het land staat. “Op sommige dagen bakken we voor ruim 1.000 mensen frietjes en dat was niet meer te doen in het frietkot”, klinkt het.

