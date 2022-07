Gemeente maakt knip in Lijsterlaan: alleen zachte weggebruikers kunnen nog door

Steenokkerzeel Achttien kerkuil­tjes geboren in Steenokker­zeel: “Een record”

In Steenokkerzeel en deelgemeente Melsbroek zijn dit jaar maar liefst achttien jonge kerkuilen geboren. Dat is zeer opmerkelijk aangezien de diertjes in de jaren 70 nog met uitsterven bedreigd waren. Dinsdag werden vijf uiltjes geringd in Melsbroek.

22 juli