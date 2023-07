Frederick (42) is wereldkampioen vissen: “Het doel is om zo weinig mogelijk punten te behalen”

Nederlan­der neemt verkeerde koffer van band en wordt meteen gearres­teerd: “Per ongeluk op pad met één kilo cocaïne”

Een 25-jarige Nederlander beleefde op 3 mei de schrik van zijn leven op de luchthaven van Zaventem, nadat hij per ongeluk de verkeerde koffer van de bagageband had genomen. Na een controle bleek die vol drugs te zitten en vloog de nietsvermoedende man in de cel. Gelukkig werd even later een andere reiziger met drugs onderschept...