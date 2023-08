Eind juni nog vrijuit voor verkrachting, nu zit man in cel nadat hij vrouw probeert te wurgen: “Ik wil scheiden, maar ben volledig afhankelijk van hem”

Man op brutale wijze om het leven gebracht in kraakpand: “Slachtof­fer zo zwaar aangepakt dat hij nog niet geïdentifi­ceerd kon worden”

Bij een uit de hand gelopen vechtpartij in een kraakpand in Vilvoorde viel maandagavond een dodelijk slachtoffer. Dat bevestigt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). De man was zodanig toegetakeld dat een identificatie nog niet mogelijk was.