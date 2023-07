Duizend feestvierders zingen de nacht in tijdens ‘Steenokkerzeel zingt’

Wat te doen in Brussel, de Rand en het Pajotten­land dit weekend: van Foodtruck­fes­ti­val tot Vijverfes­ti­val

Het is zomervakantie, maar je agenda voor dit weekend van 8 en 9 juli is nog leeg? Geen nood, wij helpen je om die gaatjes te vullen. Van dansen op het Vijverfestival in Dilbeek tot smikkelen en smullen op het Smaakfestival in Grimbergen: dit staat komend weekend gepland in Brussel, de Rand en het Pajottenland.