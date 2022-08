Drukke Tervuursesteenweg net voor aanvang schooljaar opnieuw open

Everberg/Sterrebeek De Werkven­noot­schap haalt fel gecontes­teerd stukje fietssnel­weg uit nieuwe aanvraag omgevings­ver­gun­ning

Volgende week dient De Werkvennootschap de omgevingsvergunningsaanvraag in voor de F203-fietssnelweg, die Bertem met Brussel moet verbinden. Opvallend: het fel gecontesteerde stukje in de wijk Armendaal in Everberg en de Voskapelstraat in Sterrebeek zal voorlopig niet gerealiseerd worden, maar wordt herbekeken. “Maar we willen niet stil blijven staan en zetten daarom wel al vol in op de rest van het tracé”, klinkt het.

23 augustus