Buurgemeenten zeggen ‘neen’ tegen containerdorp voor 400 asielzoekers in Kampenhout: “Genoeg is genoeg”

De gemeente Steenokkerzeel is niet opgezet met de plannen van staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V) om een containerdorp voor zowat vierhonderd asielzoekers op de site van de voormalige slipschool in buurgemeente Kampenhout te bouwen. “Ik zal al het nodige doen om dit tegen te houden”, zegt een kwade burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). Ook in Zemst is men niet blij.

Met 127bis, Caricole en het opvangcentrum van niet-begeleide vluchtelingen telt Steenokkerzeel vandaag al drie vluchtelingenopvangcentra. Ondertussen worden de plannen van een vierde centrum gefinaliseerd. “En in de wandelgangen horen we dat men al bezig is met een vijfde locatie”, zegt Steenokkerzeels burgemeester Ryon. “En nu wil men ook nog eens een containerdorp voor 400 asielzoekers in Kampenhout, op een steenworp van onze deelgemeente Perk, inrichten. Nu al hebben de agenten van onze politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) de handen vol met de bestaande opvangcentra – denk maar aan interne rellen, betogingen, stakingen en vluchtpogingen – en daar zal alleen maar werk bijkomen door dit containerdorp.”

Financiering

“Bovendien krijgen we amper vergoedingen voor al dit werk”, gaat Ryon verder. “We zijn al jaren vragende partij voor de nodige financiering van onze politiezone, maar vergeefs. Dit jaar hebben we na jaren aandringen eindelijk een eenmalige kerstboomdonatie van 57.919 euro gekregen. Maar een blijvend engagement van Binnenlandse Zaken, daar wachten we nog op. Tot slot moest de slipschool na jaren van discussie sluiten omdat die in natuurgebied ligt. Nu zou men daar een dorp voor 400 mensen willen bouwen, wat volgens het natuurdecreet onmogelijk is.”

En dus verzekert de burgemeester, die ook voorzitter van het politiecollege KASTZE is, zijn inwoners dat hij er alles aan zal doen om het project tegen te houden. “Neen, dit is geen NIMBY-syndroom (not in my backyard ofwel niet in mijn achtertuin, red.), maar genoeg is genoeg.”

Open ruimte

Ook Veerle Geerinckx (N-VA), burgemeester van Zemst, is niet gelukkig met de plannen van De Moor. “We betreuren dat zo’n ingrijpende beslissing heel plots genomen wordt en onze politiezone met de rug tegen de muur zet”, vertelt ze. “We worden door de overheden beschouwd als ‘landelijke dorpen’ en worden daardoor ook onvoldoende financieel gesteund. Nu komt er extra druk op de politie, maar aan de financiering verandert niets. Bovendien werken we binnen onze gemeente hard om de open ruimte te bewaren en te versterken, maar nu komen er plots 400 wooneenheden in een natuurgebied in onze buurgemeente. Heel onlogisch. Als we als lokaal bestuur ergens een nieuwe woonwijk willen creëren, dan gaan daar heel wat onderzoeken en dergelijke aan vooraf. Nu moet onze regio plots 400 nieuwe ‘bewoners’ welkom heten.”

