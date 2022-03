Burgemeester die zelf Oekraïense vluchtelingen in Polen ophaalt, diep onder indruk: “De wanhoop in hun ogen zal ik nooit vergeten”

Vilvoorde 5 jaar werken aan viaduct Vilvoorde op R0

Het viaduct boven Vilvoorde is een immens bouwwerk dat een ware landmark is in de streek en een van de drukst bereden wegen van België. Het Agentschap Wegen en Verkeer kondigt werkzaamheden die vijf jaar zullen duren. Het is een van de 42 grote werven die AWV aankondigt.

7 maart