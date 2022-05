Brand in Yoerik’s B&B in Steenokkerzeel

Kortenberg/Erps-Kwerps Loopt er een wolf rond in Erps-Kwerps? “Ik stond aan de grond genageld, maar hij was banger van mij dan omgekeerd”

Zoals elke ochtend liet Inge Willems (41) haar hond gisteren uit bij het krieken van de dag. Het werd een ochtendwandeling om niet snel te vergeten, want op nog geen twintig meter afstand kwam de leerkracht wetenschappen oog in oog te staan met wat volgens haar een wolf was.

13 mei