Boeteloze maand kan rekenen op weinig bijval bij politiezones in Vlaamse Noordrand

NoordrandDe politievakbonden roepen op om vanaf 15 december een maand lang geen boetes uit te schrijven voor lichte verkeersovertredingen. Daarmee willen ze protesteren tegen de federale regering. In de Vlaamse Noordrand is er weinig interesse voor de actie en heeft veiligheid de absolute prioriteit.

Verkeersovertreders zullen vanaf 15 december een maand lang enkel een waarschuwing krijgen voor lichte overtredingen als zonder gordel rijden, richtingaanwijzers niet gebruiken of rechts inhalen. Zware inbreuken worden wel nog gewoon beboet.’ Dat is de bedoeling van de ‘boeteloze maand’, een protestactie van de vier politievakbonden VSOA, NSPV, ACV en ACOD. Zij lanceren de actie om hun ongenoegen te uiten op de federale regering. Een eerste reden daarvoor is dat de zachte eindeloopbaan voor politieagenten om op 58 jaar te kunnen stoppen vanaf volgend jaar zal uitdoven. Tegen 2030 wordt 63 bovendien de vroegst mogelijke pensioenleeftijd. Ten tweede heeft het federale kernkabinet de afgesproken loonsverhoging voor de politie herroepen.

Maar bij de politiezones in de Noordrand kan de actie op weinig bijval rekenen. De meeste zones laten de keuze om deel te nemen aan het personeel zelf.

Kraainem en Wezembeek-Oppem

“Wij hebben geen concrete afspraken gemaakt omtrent de actie”, zegt eerste commissaris Philippe Struelens van politiezone WoKra (Wezembeek-Oppem en Kraainem). “Dat wil dus zeggen wij als zone niet oproepen om deel te nemen, de keuze is aan onze politiemensen. Maar ik vermoed dat weinig agenten in onze zone zullen deelnemen. In Kraainem en Wezembeek-Oppem zijn verkeersovertredingen namelijk wél prioriteit.”

Zaventem

Bij buurgemeente Zaventem klinkt hetzelfde verhaal. “Veiligheid is onze absolute topprioriteit”, zegt de lokale politie. “Onze agenten schatten zelf in of er een boete moet uitgeschreven worden en we rekenen erop dat dat blijft gebeuren als dat nodig is. Het staat hen vrij om de actie te ondersteunen, maar als politiezone en gemeente leggen wij niets op.”

Kapelle-op-den Bos, Londerzeel en Meise

Ook de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) zegt niet concreet mee te gaan in de actie. “Agenten blijven gewoon boetes schrijven in onze zone en ook de geplande acties gaan gewoon door”, zegt de lokale politie.

Kampenhout en Steenokkerzeel

De politiezone Kastze (Kampenhout en Steenokkerzeel) maakt dan weer een statement door resoluut niet deel te nemen aan de actie. “De feestperiode komt eraan, dus het is absoluut niet het moment om onze acties te gaan terugschroeven”, zegt korpschef Filip Van Steenbergen. “Daarom gaan we niet in op de oproep van de politievakbonden. We zullen blijven beboeten en ook bob-campagnes organiseren tijdens de eindejaarsperiode.” De korpschef benadrukt dat de veiligheid voorop staat. “Op de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel gebruiken bestuurders vaak de busstrook om een andere wagen in te halen. Dat is levensgevaarlijk. Als we dat niet meer beboeten, gebeuren er ongetwijfeld dramatische ongevallen”, klinkt het nog.

Vilvoorde en Machelen

Ook de politiezone ViMa, de grootse in de Vlaamse rand, liet weten niet in te gaan op de actie.

