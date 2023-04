BIN Perk maandag officieel van start

Haag moet voorkomen dat fietsers nog in Zenne belanden: aanplan­ting groenzone gestart

In Zemst wordt de komende weken een haag geplant tussen fietssnelweg F1 en de Zenne. De haag komt over een afstand van 2,3 kilometer en moet voorkomen dat fietsers in de rivier belanden. Sinds begin dit jaar tuimelden namelijk al drie fietsers in het water. Twee konden op tijd gered worden, voor de 25-jarige Imane uit Eppegem kwam alle hulp te laat.