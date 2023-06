Aldi in Steenokkerzeel gaat week dicht voor herinrichting

Nowélei weer open voor het verkeer

De Jean Baptiste Nowélei in het centrum van Vilvoorde is opnieuw helemaal opengesteld voor het verkeer. Dat meldt De Werkvennootschap, die de werken aan het Ringtrambus-tracé coördineert. Zo zal je opnieuw zonder omleiding vanaf het Heldenplein richting Rooseveltplein, Far West, Zemst en Mechelen kunnen rijden.