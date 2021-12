21-jarige Hannelore wordt jongste schepen van Vlaanderen: “Gelukkig zitten er geen bullebakken in gemeenteraad”

Zaventem Ruim 1,1 miljoen reizigers voor Brusselse Airport in november

Vorige maand heeft Brussels Airport 1.112.216 passagiers verwelkomd. Dat is 56 procent van het aantal reizigers in november 2019, toen het coronavirus de luchtvaartsector nog niet in een wurggreep hield. In vergelijking met november vorig jaar – middenin de lockdown – is het dan wel weer een forse stijging. Toen telde de luchthaven slechts 233.528 reizigers.

10 december