10e editie van DARK-actie politiezone Kastze gaat van start: “Dit jaar nog sneller en efficiciënter dankzij Het Intelligence Led Response team”

DARK is een concept dat bestaat sinds 2012. Het richt zich vooral op het voorkomen van woninginbraken tijdens de donkere maanden. “Een bewuste keuze, want in deze periode van het jaar vinden dan ook vaak de meeste inbraken plaats” verklaart Filip Van Steenbergen, korpschef van de politiezone. Inbrekers slaan vooral toe tijdens de vooravond. Met de DARK-actie wil de politie de pakkans verhogen. “Daarvoor rekenen we onder meer op de burger om waakzaam te zijn.” In het verleden bleek de actie steeds succesvol. “We zijn inmiddels veel competenter in het arresteren van verdachten dan tien jaar geleden.”

Intelligence Led Response

Tijdens deze editie van DARK wil KASTZE de actie nog extra kracht bijzetten met een nieuwe manier van werken: ILR. Het Intelligence Led Response (ILR) team heeft als doel accurater en efficiënter te werken op het terrein doordat interventies steeds informatiegestuurd gebeuren. Op basis van die informatie worden de politieploegen op bepaalde tijdstippen naar specifieke locaties gestuurd. “Denk daarbij onder andere aan extra patrouilles op hotspots, observaties of intensief op zoek gaan naar geseinde personen of voertuigen. We richten ons op plaatsen waar we mogelijks daders kunnen betrappen. Ook daderprofielen zullen we voortdurend analyseren via die informatie. Daarmee zetten we een grote stap voorwaarts op het terrein.” Het nieuwe project zal geëvalueerd worden in maart 2023, met het oog op een permanente verankering in het DNA van de politiezone.

Quote Op het grondge­bied van de politiezo­ne KASTZE wonen ongeveer 48.000 mensen. Dat zijn 48.000 extra ‘slimme’ veiligheidscamera’s Filip Van Steenbergen, korpschef politiezone Kastze

Het DARK-project richt zich al jaren op een goede samenwerking tussen politie en burger. Op het grondgebied van de politiezone KASTZE wonen ongeveer 48.000 mensen. “Dat zijn dus 48.000 extra ‘slimme’ veiligheidscamera’s.” Onder meer door de opstart van intussen al 10 buurtinformatienetwerken steeg de meldingsgraad aanzienlijk. “Vroeger merketen we dat het voor veel mensen moeilijk lag om verdachte situaties te melden. Maar nu zien we dat het aantal meldingen verdrievoudigd is.” Daarom roept KASTZE haar burgers op om waakzaam te zijn tijdens de donkere maanden en verdachte situaties snel te melden aan de 101.

Veerle Geerinckx (N-VA), burgemeester van Zemst steunt het project. “Wij vormen een heel goede tandem met onze politiezone. Samen met het buurtinformatienetwerk zijn we als gemeente de ogen en oren van de politie. En dat leidde voorgaande jaren tot heel wat betrappingen op heterdaad. Het is zeer belangrijk dat we ons daar dit jaar opnieuw voor inzetten.”

De DARK-actie loopt van 1 november tot 31 maart.

