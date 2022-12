1 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Steenokkerzeel raakten jullie het meest in 2022: van een brutale overval tot prins Laurent op Paradise City

Volledig scherm Carla Bolyn werd eind oktober 2021 samen met haar vriend het slachtoffer van een poging tot roofmoord in hun woning in Steenokkerzeel. Eén van de daders is haar petekind. © Marc Baert

In juni konden we spreken met het slachtoffer van een brutale roofoverval eind oktober vorig jaar. Carla Bolyn (55) en haar vriend worden thuis gekneveld, bestolen en vervolgens voor dood achtergelaten. “Het was mijn petekind”, zei ze nog voor ze in coma belandde. Het koppel leverde een echte doodstrijd, maar kwam er wel weer bovenop. Haar getuigenis beroerde jullie massaal.

Knaldrang op Paradise City

De zomer, dat is ook feesten op Paradise City in deelgemeente Perk. En dat is zelfs prins Laurent niet ontgaan. Hij werd gespot aan een van de drankstanden op het groenste festival van ons land. De prins hield het dus bij een pintje, maar sommige festivalgangers belandden helaas op de EHBO-post. De organisatie waarschuwde dan ook voor gevaarlijke drugs. Al was het vooral een preventieve maatregel.

Tot de organisatie van Paradise City behoort sinds begin dit jaar ook Nick Verheyden (34). Wij spraken hem aan de vooravond van het festival. De dertiger gaf zijn job op de luchthaven op om voltijds in zijn ‘achtertuin’ te gaan werken. Daar is hij onder meer bevoegd voor de vrijwilligerswerking.

Volledig scherm Prins Laurent op Paradise City. © RDK

Voor het eerst sinds corona kregen we weer een echte festivalzomer. Al heeft dat ook zijn negatieve kanten. Dat bleek uit een gesprek met Filip Van Steenbergen, korpschef van de politiezone KASTZE. Hij zag hoe de knaldrang zich ook manifesteerde op de weg. Zo kruipen veel mensen weer dronken achter het stuur, met ongevallen en automobilisten die proberen te ontsnappen tot gevolg.

Burgemeester laat van zich horen

Ook burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) kwam in 2022 in het nieuws. In maart liet hij zijn groot hart zien door spullen in te zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Die ging hij zelfs persoonlijk afzetten aan de Poolse grens. Drie maanden later stond de burgervader samen met enkele andere N-VA-burgemeesters uit de Brusselse rand aan het kantoor van DéFI. Hun bezoekje was een reactie op het idee om inwoners van de randgemeenten te laten stemmen of ze tot het Brussels Gewest willen behoren. De boodschap van Ryon en zijn collega’s was duidelijk: “Onze randgemeenten zullen niet toetreden tot het Brussels Gewest.”

Volledig scherm Vlaamse burgemeesters bij Défi. © Marc Baert

Het zal je maar overkomen

Deze zomer was ook even het medisch rampenplan van kracht in Melsbroek. Twee bezoekers van Thermen Boetfort werden naar het ziekenhuis gebracht, dertien anderen werden er onwel. Dat kwam door een lek met zwavelzuur. Verder was er grote ongerustheid over malaria in de regio. Deze zomer was er al het vierde Belgische geval in drie jaar tijd met de exotische ziekte. In Steenokkerzeel kan men maar moeilijk geloven dat het nog steeds geïsoleerde gevallen zijn die besmet geraken door een verdwaalde mug op een vliegtuig. Wij zochten uit of de mensen vlak bij de luchthaven zich echt zorgen moeten maken.

“Respectloze dwaas” rijdt door het beton

Het klinkt banaal, maar het is wel degelijk een van de meest gelezen artikels van afgelopen jaar in de gemeente. In augustus reed een fietser dwars door een laag pas gegoten beton op de Tervuursesteenweg. Schepen van Openbare Werken Wim Mombaerts (Klaver/N-VA) was furieus: “Een respectloze daad van een dwaas.” Zijn actie werd nog zo goed mogelijk gecamoufleerd, maar het spoor zal zichtbaar blijven.

Volledig scherm Een fietser reed door het pas gegoten beton in de Tervuursesteenweg in Perk. © rv

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

