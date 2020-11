Zinho Vanheusden trok met krukken naar Sclessin en zag spectaculair einde

Standard Enkel Defour was jonger dan Zinho Vanheusden als aanvoerder Rouches: “Patroon dat steeds weerkeert bij hem”

30 augustus The kid is back in town. De schorsing is ten einde. Zinho Vanheusden (21) stapt zondag voor het eerst op het veld als vaste aanvoerder van Standard de Liège. Niet alle ­dromen zijn bedrog.