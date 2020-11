Wellicht einde seizoen voor Zinho Vanheusden na horrorblessure: “We hoorden het kraken”

Standard Jbari over beste start in 10 jaar van Standard met nieuwe coach : "Organisa­tie staat er, nu nog 'la folie'"

19 augustus 't Is rustig aan de boorden van de Maas. 6 op 6 en Standard is mee in het koppeloton. Goede punten voor Philippe Montanier, al hoopt analist Nordin Jbari (45) op wat meer pit. "Ik mis 'la folie'."