“We waren naïef en bij momenten zelfs dom”: Standard-coach Leye hard voor spelers na nederlaag bij Zulte Waregem

Nou, nou, Standard.

Laten we beginnen met het positieve. João Klauss is een uitstekende aanvaller.

Zijn doelpunt was weergaloos – een knal vanop twintig meter in de bovenhoek. Hij was de enige die negentig minuten lang op niveau acteerde.

De Braziliaan gaf ook de assist voor de 1-2 van Bastien. Voorts bleef hij beuken, lopen en werken.

Twee keer kwamen de Rouches op voorsprong aan de Gaverbeek – 0-1 na tien minuten en nog eens vlak na de rust.

Twee keer maakte Zulte Waregem snel gelijk.

Quote Het is toch onmogelijk dat Bruno twee keer kan scoren op die manier? We zijn gebotst op een zeer efficiënte tegenstan­der. Vier kansen, drie goals – ze waren dodelijk Mbaye Leye

Hoe daar bij verdedigd werd door de Rouches kan je in één woord omschrijven: kinderlijk.

Carcela ging vlak voor de 1-1 dribbelen aan de eigen zestienmeter – op een zeer slecht en hobbelig veld –, verloor de bal en maakte de vermijdbare fout. “Nochtans hadden we vooraf verwittigd dat ze jongens hadden met een goede traptechniek”, aldus Leye. “Dan moet Mehdi geen risico nemen op die plek.”

Dompé krulde mooi voorbij Bodart.

De 2-2 legde een oud zeer bloot van Standard. Siquet liet zich ringeloren, Dussenne besloot voor één keer om geen fout te maken, trok zich terug en liet Dompé lopen. Bruno trapte zijn voorzet overhoeks binnen. Leye: “Noë moet daar de fout maken, hij stond niet in de zestienmeter.”

Volledig scherm © BELGA

Ommekeer in 6 minuten

Een dikke twee minuten later verloor Dussenne een bal in het middenveld – hij had niet zijn dagje, hoor –, Govea liep hem eraf en stak diep tot bij Bruno. Hij werkte perfect af. Van 1-2 naar 3-2 in zes minuten tijd. “Het is toch onmogelijk dat Bruno twee keer kan scoren op die manier? We zijn gebotst op een zeer efficiënte tegenstander. Vier kansen, drie goals – ze waren dodelijk.”

Net dat was Standard gisteren niet. Niet offensief – Muleka en Bastien botsten op Bostyn, een poging van Bokadi werd nog voor de lijn weggehaald –, al zeker niet defensief. Geklungel was het. “We hebben onze fouten cash betaald”, vond Selim Amallah. Hij vierde gisteren zijn terugkeer na een knieblessure. “Nochtans hebben we voor de wedstrijd herhaald om geconcentreerd te blijven, om die fouten deze keer niet te maken. Jammer genoeg gebeurt het elke week opnieuw.”

Quote Ik blijf erbij, play-off 1 halen, wordt een mirakel Mbaye Leye

De Rouches incasseerden nu al dertien tegendoelpunten in de negen competitiewedstrijden met Leye als coach. “Waarvan veel in de transitie”, wist de Senegalees.

Hij was gistermiddag ontgoocheld én hard voor zijn spelers. “We waren naïef en op bepaalde momenten zelfs dom – ‘stupide’. Eigenlijk mogen we deze wedstrijd niet verliezen. Weet je wat het is? We spelen inderdaad met een jonge ploeg. En het is ergens normaal dat zij fouten maken. Maar als nu ook de ervaren jongens diezelfde fouten maken, wordt het wel heel moeilijk.”

Volledig scherm © BELGA

Vrije val

Door de nederlaag aan de Gaverbeek zakt Standard verder weg in het klassement. De Rouches vallen uit de top acht. “Ik blijf erbij, play-off 1 halen, wordt een mirakel”, besloot Leye. “Top vier, top zes, top acht... (haalt de schouders op) Ik ben blij met het Standard dat ik zie sinds ik heb overgepakt. De drie op vijftien na de twaalf op twaalf? Ik reken niet, ik kijk wat er kan worden verbeterd. Natuurlijk: als we die ‘erreurs stupides’ blijven maken...”

Dan ziet het er niet goed uit.

Volledig scherm © BELGA