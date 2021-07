Vertrekt er nog een jeugdproduct bij Standard? Franse kampioen Lille aast op Siquet

Siquet brak vorig seizoen helemaal door toen Mbaye Leye trainer werd in Luik. Zijn voetballend vermogen én zijn uitstekende voorzetten als grootste pluspunt. De belofteninternational speelde quasi zijn hele jeugd op l’Académie.

Bij Lille zou hij in een mooi project kunnen stappen met voldoende tijd om door te groeien. De Noord-Franse club speelde vorig seizoen kampioen en is dus zeker van de Champions League. Wellicht zal Siquet er door het drukke programma speelkansen krijgen. Maar zo ver is het zeker nog niet. Beide clubs zijn de onderhandelingen wel al gestart. Wordt vervolgd.