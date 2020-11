Vanheusden blijft allerminst bij de pakken zitten: verdediger werkt al aan zijn herstel

Belgisch voetbal Zinho Vanheusden met succes geopereerd: “Alles verliep perfect”

4 november Zinho Vanheusden (21) kan starten met de revalidatie. De Standard-verdediger werd door dokter Koen Lagae om 14 uur succesvol geopereerd aan de kruisbanden van de rechterknie. De eenmalige Rode Duivel scheurde die afgelopen zondag af in de wedstrijd tegen Oostende. Hij zal tussen de zes en zeven maanden out zijn. Revalideren doet hij bij Move to Cure en Lieven Maesschalck.