Vandaag start tijdperk Leye op Sclessin: kan hij meteen zijn stempel drukken tegen Waasland-Beveren?

Negen veldtrainingen hebben ze in Luik intussen achter de rug met Leye als T1. Hij organiseerde een ministage op l’Académie, legde er meteen de pees op. “Het was zwaar”, grijnsde Mehdi Carcela vrijdagmiddag.

Leye gaf zijn spelers ook een dag vrijaf - qua peoplemanagement kan dat tellen. Om het hoofd even leeg te maken, de spieren te laten rusten. Het programma van de komende weken oogt zwaar met wedstrijden tegen onder meer KV Mechelen, Charleroi, Oostende en Club Brugge. Veel tijd om er automatismen in te pompen, krijgt Leye niet. Maar verwacht niet dat Standard à l’improviste gaat voetballen.

Heldere principes

Intern klinkt het dat Leye “zeker is van zijn principes”.

En dat hij die principes helder uitlegt. Iedereen zal weten wat hij moet doen in balbezit én in balverlies. Geen ruimte voor twijfels. De afspraken zijn duidelijk. Elke speler weet afzonderlijk hoe en wanneer hij moet pressen, hoe en wanneer het blok lager moet inzakken. “Al besef ik dat het nog niet meteen honderd procent perfect zal zijn”, zei Leye op zijn persconferentie vrijdag. “Ik ben niet zo naïef om te denken dat het plots van zwart naar wit zal gaan. Het resultaat zal in eerste instantie het belangrijkste zijn. Maar ik wil wel al bepaalde dingen terugzien.”

De nieuwe Standard-trainer gaf in het verleden zelf aan wat die dingen zijn. “Voetbal in beweging. Tu donnes, tu pars, tu bouges. De bal geven, vertrekken en constant bewegen. Geen schrik om risico’s te nemen. En als je de bal verliest, er opnieuw achter lopen.”

Voorts dweept Leye met “de pressing van Atlético Madrid en Simeone, de intensiteit van Liverpool en Klopp, het balbezit van Manchester City en Guardiola...”

Vuur!

Het is vanavond ook uitkijken naar hoe de spelers zich presenteren op het veld. Zijn het de twijfelaars van voor de winterstop of hebben ze een déclic gemaakt? “Als je voor Standard voetbalt, moet je een bepaald beeld uitdragen”, aldus Leye. “Fierheid voor het embleem.”

Net dat ontbrak de voorbije weken en maanden. Philippe Montanier kon het vuur niet meer aanwakkeren. Van Leye wordt verwacht dat hij dat wél kan. Hij heeft geleerd van de besten: Bernd Storck, Michel Preud’homme,... Trainers die een groep konden begeesteren. Die resultaten haalden.”Ik stond altijd dicht bij de technische staf in de ploegen waar ik speelde”, klonk het eerder.

Hij stal met zijn ogen. Imponeerde met zijn analyses bij RTL tijdens de Champions League. Bij Standard krijgt hij de kans om de theorie om te zetten in de praktijk.

Vanavond rond 20u40 stapt Leye uit de spelerstunnel op Sclessin. Kostuum of trainingspak, dat wist hij zelf nog niet. Details.

Bijna dag op dag een jaar geleden mijmerde hij in Marbella over een leven als T1. “De druk is hoger, de kritiek groter. Ik ben daar mentaal en psychologisch op voorbereid.”

De temperaturen zullen schommelen rond het vriespunt. Maar koud zal hij het niet hebben. Daar zorgt de adrenaline voor - a rush of blood to the head. Standard begint aan een nieuw tijdperk. Met Mbaye Leye als trainer. Hij krijgt zijn kans. Nu is het aan hem om ze te grijpen.

