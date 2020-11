Tapsoba, de man die ommekeer inluidde, hoopt op kans tegen Anderlecht: “Ik kan de spits worden die Standard zoekt”

StandardStandard beet van zich af tegen Lech Poznan. De Rouches keerden met tien terug van een achterstand tegen de Polen en behouden zo nog een waterkansje om Europees te overwinteren. Abdoul Tapsoba (19) mocht na de rust invallen en bracht de Rouches weer in de match. “Of ik de spits kan worden waar Standard naar op zoek is? Ik denk dat ik daar in elk geval de kwaliteiten voor heb.”

“Dit is een kinderdroom”, zei de jonge Burkinees die de 1-1 maakte uit een rebound na een gepareerde poging van Balikwisha. “Ik realiseer het me nog niet echt. Hoe dan ook moet ik blijven werken. Ik ben nog jong en moet elke minuut die ik krijg alles geven en dat doe ik. Ik voelde dat mijn moment zou komen en toen Balikwisha op doel trapte, wist ik dat ik moest volgen. Ik moest er mijn voet maar tegen zetten en de bal ging binnen.”

Meteen de eerste goal in het shirt van de Rouches voor Tapsoba die bij de rust mocht invallen voor Lestienne. Hij ging in de punt postvatten nadat diepe spits Oulare net voor rust tegen een tweede gele kaart aanliep. “Ik moest verdedigen en op de counter mijn snelheid gebruiken. Dat is aardig gelukt.”

Nieuwe kans?

Tapsoba hoopt zondag op het veld van Anderlecht op een nieuwe kans. “Ik heb al wat derby’s gespeeld in Afrika, ik weet wat zo’n match betekent. We hebben tegen Poznan in elk geval vertrouwen opgedaan. Of ik de spits kan worden waar Standard naar op zoek is? Ik denk dat ik daar in elk geval de kwaliteiten voor heb. Er zijn nog andere spelers die in aanmerking komen, maar ik ben als spits opgeleid. Het is mijn voorkeurspositie en ik scoor graag goals.”

Ook Collins Fai richtte zijn blik al op de clash van zondag met Anderlecht. “We hadden een positief resultaat nodig. Dit is een prima manier om naar die topper toe te leven. De voorbije weken liep het wat minder. De coach bleef positief. Elk seizoen moet je wel eventjes door een moeilijkere periode heen. We werken hard om weer recht te veren. We moeten nu zo snel mogelijk proberen te recupereren en zondag opnieuw toeslaan. Drie punten voor ons en een overwinning voor de fans. Daar gaan we voor, maar we zijn er ons van bewust dat het niet simpel zal worden.”

Lees ook:

Volledig scherm Tapsoba. © BELGA