“Standard-voorzitter Venanzi had potentiële investeerders te gast tijdens dramatische derby tegen Charleroi”

Standard-voorzitter Bruno Venanzi is al een tijdje op zoek naar nieuwe investeerders voor de Luikse club, die het niet alleen sportief maar ook financieel moeilijk heeft. In dat kader zou Venanzi afgelopen zondag volgens La Dernière Heure potentiële Russische investeerders te gast gehad hebben.

Of die nog steeds interesse hebben in de Rouches, valt nog af te wachten. Want naast de pijnlijke 0-3-nederlaag tegen Charleroi, was er natuurlijk ook het wangedrag van enkele Luikse fans. Scheidsrechter Laforge legde de wedstrijd eerst een tijd stil en floot ze later vroegtijdig af omdat er herhaaldelijk rookbommen en vuurpijlen op het veld gegooid werden. Na het laatste fluitsignaal bestormden tientallen supporters het veld.