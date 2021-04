Standard verkoopt tv-rechten aan Duitse bank

Voor de komende twee jaar heeft Standard haar televisierechten verkocht aan RAISIN BANK. Zo krijgen de Rouches via de Duitse bank in één keer de grote som van de tv-rechten op de rekening gestort, wat maakt dat Standard zeker is van een aardig bedrag en zo ook een nieuwe proflicentie kon veiligstellen. De Duitse bank krijgt het geld in schijven terug van de Pro League - die de tv-gelden van rechtenhouder Eleven verdeeld over de clubs, plus een interest van Standard daarbovenop.