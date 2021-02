Standard miste ‘ballen’ tegen Antwerp, zag ook Leye: “Ook al is het ‘anti-jeu’, je moet het spel stilleggen”

Standard Kostas Laifis trekt zonder toestem­ming van Standard naar Cyprus en loopt coronavi­rus op

4 januari Mbaye Leye zal het in zijn eerste wedstrijden als trainer van Standard zeker zonder verdediger Kostas Laifis (27) moeten stellen. Hij verblijft op dit moment in zijn thuisland Cyprus en moet daar twee weken in quarantaine blijven, nadat hij positief heeft getest op corona.