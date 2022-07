Standard-middenvelder Aron Dønnum betrapt op rijden zonder rijbewijs: “Niet op hoogte van Belgische wetgeving”

StandardStandard-middenvelder Aron Dønnum is afgelopen woensdagavond in Tongeren tegen de lamp gelopen tijdens een verkeerscontrole. De 24-jarige Noor bleek niet over een rijbewijs te beschikken en zijn voertuig was ook niet gekeurd. Hij mag zich aan een uitnodiging voor de politierechtbank verwachten.

Het is nog niet duidelijk of Standard op de hoogte was van het incident. In ieder geval kwam Dønnum vrijdagavond in de wedstrijd tegen AA Gent (2-2) in actie. Het is bekend dat hij zich doorgaans naar de training van de Rouches laat brengen.

Standard heeft intussen met Dønnum gesproken. “Aron is momenteel bezig met leren autorijden om een rijbewijs te krijgen. Hij zat samen met zijn vriendin in de wagen, maar wist niet dat zij hem volgens de Belgische wetgeving niet mocht begeleiden. Dønnums vriendin heeft namelijk nog niet lang genoeg een Belgisch rijbewijs. Hij heeft dit rustig uitgelegd aan de politie en mocht ook gewoon vertrekken.” De club gelooft zijn speler in eerste instantie, maar zal de zaak toch onderzoeken om te kijken of een sanctie nodig is.

Voetballers in het verkeer, het is sowieso niet altijd een succesverhaal. In het verleden werd Ilombe ‘Petit Pelé’ Mboyo door de Leuvense politierechter tot een rijverbod van vijf jaar en één maand en een fikse boete van 9.000 euro veroordeeld na overdreven snelheid en het rijden zonder rijbewijs. Ook Yassine El Ghanassy bleek een vaste klant op de politierechtbank, net als KAA Gent-coryfee Gunther Schepens.

