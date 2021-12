Standard leed vorig seizoen liefst 20 miljoen euro verlies

Investeerders

Het is duidelijk dat de coronacrisis en het uitblijven van sportief succes zware gevolgen heeft. Standard-voorzitter Bruno Venanzi is al een tijdje op zoek naar nieuwe investeerders. Hij heeft al drie aanbiedingen ontvangen van verschillende investeerders die bereid zijn de kas van Standard te spekken via het consultancybedrijf PwC, en dat hij nog twee aanbiedingen verwacht. “Zodra we deze ontvangen hebben, begin januari, zullen we ze allemaal op tafel leggen en degene kiezen die het beste bij mijn prioriteiten past, zodat we de herkapitalisatie-operatie eind januari kunnen afronden.”